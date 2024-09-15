Украинский БПЛА самолетного типа сбит на западе Ростовской области

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 14 сентября в 23.20.
В сообщении отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны РФ, нынешней ночью уничтожены 29 украинских БПЛА.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских БПЛА, из которых: 15 сбиты над территорией Брянской области, 5 — над Курской областью, 4 — над Смоленской областью, 2 — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей», — уточняется в комментарии министерства.
Напомним, 28 августа после атаки ВСУ в Каменском районе Ростовской области загорелся топливный склад.
Фото из архива
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