Украинские мошенники вовлекают в диверсии школьников

Напомним, в Ростове за поджог электровоза задержали трех подростков. Им предъявили обвинение по статье 205 УК РФ «Теракт». Несовершеннолетним грозит лишение свободы на длительный срок.

На допросе подростки рассказали, что совершили преступление для того, чтобы получить 150 тысяч рублей. Деньги через мессенджер в соцсетях «куратор» обещал им перевести на электронный кошелек.

К сожалению, это не единичный случай, а целая цепь криминальных происшествий, инициированных спецслужбами Украины. Целью вербовщиков стали дети и подростки, которые не имеют достаточного житейского опыта и хотят подзаработать, зачастую просто не понимая, какое наказание им может грозить.

По данным Генпрокуратуры РФ, жертвами такой беспардонной «игры» становятся даже младшеклассники. Детей обманом заставляют, например, устраивать утечки газа в жилых домах. Но чаще всего вовлекают в диверсии на железных дорогах и в военкоматах. Есть случаи, когда подростков подталкивают совершать вооруженные нападения на школы.

Впервые о привлечении несовершеннолетних к диверсиям заговорили летом 2022 года. Вербовщики действуют аккуратно. Говорят, что хотят помочь. Например, «запугать» чиновников или сотрудников военных комиссариатов, чтобы те лучше работали. За диверсию украинские кураторы обещают хорошо отблагодарить. Детям предлагают за деньги повредить релейные шкафы у железнодорожных путей, поджечь автомобили, передать данные о передвижении военной техники. При этом не факт, что обещанное вознаграждение заплатят. Школьников используют как расходный материал, понимая, что уголовная ответственность для них неизбежна. А у подростков, решивших таким образом подзаработать, оказывается навсегда сломанной судьба.

Поэтому стоит напомнить несовершеннолетним: по российскому законодательству, за диверсию грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. А в случае тяжких последствий — и пожизненное.

Началась вербовка несовершеннолетних еще в 2014 году, когда в приграничные территории России, и особенно в Ростовскую область, хлынул поток беженцев и перемещенных лиц. Их принимали практически без проверки — шли боевые действия, надо было спасать людей. Этой ситуацией воспользовалось ГРУ Украины, забросившее в потоке беженцев на территорию России своих профессиональных агентов.

Сегодня российские спецслужбы методично уничтожают эти затаившиеся на годы «осиные гнезда», работы им предстоит еще очень много.

«Но и нам всем следует держаться настороже и беречь своих детей от возможного влияния вербовщиков с Украины», — такой комментарий сложившейся ситуации дал для газеты «Молот» кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.

По материалам ИА «ДОН 24», фото УТ МВД России по СКФО