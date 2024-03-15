УИК 2269 Таганрога: тонкости избирательного процесса горожанам разъяснили заранее

Участковая избирательная комиссия № 2269 Таганрога, как и все в нашей стране сегодня, 15 марта, приступила к работе ровно в 8 утра.

Надо сказать, что в отличие от прошлых лет, к открытию на этот раз пришли немногие. Председатель УИК Антон Россомаха (а опыт данной работы у него немалый – более 15 лет) объясняет это новыми возможностями – часть избирателей выбрали дистанционное голосование.

Из 1220 человек, зарегистрированных на территории нашего участка, 203 будут голосовать через портал госуслуг, — говорит Антон Александрович.

За соблюдением избирательных прав тех граждан страны, которые сделают свой выбор, придя на участок, кроме членов комиссии и наблюдателей, зорко следят две установленные в помещении видеокамеры. Одна направлена на стол, за которым выдают бюллетени, вторая – на урны для голосования (они тут тоже современные – КОИБы).

Еще одно отличие нынешних, пожалуй, самых важных выборов России от всех предыдущих – избирателей заранее проинформировали обо всех тонкостях процесса. С 17 февраля по 6 марта члены УИК 2269 обошли все адреса, которые значатся в списке. Не для того, чтобы агитировать, нет. Чтобы разъяснить, какими возможностями может воспользоваться гражданин Российской Федерации, достигший возраста голосования.

Особенно были рады нам представители старшего поколения, — вспоминает заместитель председателя УИК 2269 Юлия Кошелева. – Ведь у многих пожилых людей сегодня нет ни домашнего телефона, ни сети интернет, и они, вероятно, не знали, как заявить о своем желании проголосовать на дому. А мы сразу же регистрировали в мобильном приложении заявки, которые они подавали.

Результат, как говорится, налицо: вне помещения для голосования сделать свой выбор – кто станет президентом нашей великой страны – на этом избирательном участке смогут 27 человек. Выборы продолжаются!

Ирина Сдатчикова, фото автора