17 января в Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили в филиале «Россети Юг», в донском регионе ожидается ветер до 15 м/с, мокрый снег и дождь. К ликвидации возможных нештатных ситуаций готовы 237 бригад – это почти полторы тысячи специалистов и более 500 спецмашин. Ведется постоянное взаимодействие с главами муниципальных образований.

В компании также напомнили, что сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220.

Фото Марины Даренской