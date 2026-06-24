Угрозы жителям нет: в Таганроге завершили первоочередные работы на оползневом участке

В Таганроге власти продолжают следить за состоянием склона в районе домов № 64–66 по улице Греческой, где ранее был зафиксирован активный оползень. Специалисты уже провели ряд работ для стабилизации ситуации.

«В частности, выполнена обрезка и кронирование деревьев, чтобы снизить нагрузку на склон, подверженный осыпным процессам. Кроме того, с территории убрали и вывезли мусор», — рассказал 23 июня заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

Мониторинг состояния склона продолжается.

Напомним, активный оползень на этом участке склона был зафиксирован после интенсивных дождей в середине мая. Для оценки ситуации 21 мая провели комиссионную проверку с участием представителей МКУ «Управление защиты от ЧС», управления капитального строительства, а также коммунальных и экологических служб.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью жителей нет. В границах домов № 64–66 по улице Греческой действует режим повышенной готовности. Проводятся необходимые противооползневые мероприятия, прорабатывается вопрос с профильной организацией о стоимости инженерных изысканий для детального обследования участка.

Фото: МАХ Егора Долматова