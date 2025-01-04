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Угроза атаки БПЛА: в ночь на 5 января в Таганроге объявили воздушную тревогу

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В соцсетях жители Таганрога сообщают о звуках взрывов в нескольких районах города.

Новости Таганрога

Воздушная тревога объявлена 5 января в 01.10. Об этом сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупредила горожан Светлана Камбулова.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в это же время в своем Telegram-канале написал, что на севере региона силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага.

«Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — сообщил глава региона.

Фото Сергея Плишенко из архива

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Таганрогская правда
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