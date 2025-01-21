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Уголовники, захватившие СИЗО-1 в Ростове, планировали теракты на территории России

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По данным следствия, подсудимые Южного окружного военного суда, которые захватили заложников в СИЗО-1 Ростова летом 2024 года, причастны еще к двум статьям УК РФ.

Новости Ростовской области

Речь идет о подготовке к теракту и организации незаконного вооруженного формирования. Подробности сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Новые уголовные дела возбуждены в отношении Рамазана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Даниила Камнева и Адама Кодзоева.

Следователи выяснили, что осужденные планировали совершить побег из камеры, используя канат, перекинутый через окно во внутренней двор. Затем злоумышленники хотели проникнуть в оружейную комнату, завладеть огнестрельным оружием и гранатами. А дальше — захватить в заложники сотрудников СИЗО, освободить обвиняемых за преступления террористического характера и изготовить самодельные зажигательные устройства.

«После, используя флаги и повязки с символикой МТО ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России) фигуранты собирались вести видеосъемку на мобильный телефон с последующей публикацией материалов в исламистских Telegram-каналах, а также выдвинуть требования к органам власти РФ», — пишет источник.

В дальнейшем обвиняемые собирались выехать на территорию Республики Ингушетия и примкнуть к местным участникам незаконных вооруженных формирований. А финалом операции должны были стать теракты в Ингушетии, направленные против Конституции России.

Напомним, из шести заключенных, совершивших захват заложников, выжил только один — Даниил Камнев. Остальные были уничтожены при штурме СИЗО силовиками.

Фото 61.fsin.gov.ru

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Таганрогская правда
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