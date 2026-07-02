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Учитель физики Дмитрий Критский из Таганрога стал одним из 120 финалистов олимпиады «Лига Лучших» в МИФИ

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Учитель физики из Таганрога Дмитрий Критский стал одним из лучших педагогов страны по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады «Лига Лучших», прошедшей в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

#Образование

Мероприятие давно перестало быть рядовым конкурсом и превратилось в главную площадку для обмена передовым педагогическим опытом и проверки профессиональных навыков. За право попасть в финал боролись более трех тысяч учителей из 88 регионов России. Строгий отбор прошли только 120 сильнейших, в число которых вошел педагог школы № 27 Таганрога Дмитрий Критский.

У Критского уже есть серьезная конкурсная история: он лауреат областного конкурса «Учитель года Дона – 2023» и победитель городского конкурса «Учитель года Таганрога – 2023». На всероссийском уровне он достойно представил свой город и регион.

Программа финала включала два испытания: индивидуальный тур, где участники решали физические задачи олимпиадного уровня, и командный тур, в рамках которого нужно было разработать олимпиадное задание по физике для школьников, соответствующее уровню муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Дмитрий Критский успешно справился с обоими турами, показав глубокие знания предмета и современные педагогические методики, и вошел в число лучших участников олимпиады.

Ранее мы рассказали, что таганрогские студенты провели для школьников интерактивную игру по профориентации.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда

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