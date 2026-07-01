Таганрогские студенты провели для школьников интерактивную игру по профориентации

26 июня команда факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова провела в Центре занятости населения авторскую интерактивную игру «Профориентационный психологический навигатор школьника».

Участниками мероприятия стали таганрогские школьники 8–10-х классов. Вопреки своему сложному названию, сама игра оказалась интересной, увлекательной, развлекательно-познавательной, причем ребята познавали не столько окружающий мир, сколько самих себя.

«Наша игра была разработана специально для того, чтобы помочь подросткам осознанно подойти к вопросу выбора будущей профессии, — делится декан факультета Оксана Музыка, которая лично руководила студенческой командой. — В формате увлекательного квеста учащиеся смогли не только познакомиться с миром психологических профессий, которые реализуются на нашем факультете, но и заглянуть вглубь себя, чтобы понять свои наклонности, сильные стороны и скрытые таланты.

В ходе квеста на 4 профориентационных станциях школьников ждали члены лаборатории инклюзивной практики «Синергия», студенты-бакалавры профилей «Психологическое консультирование и коучинг» и «Психология и социальная педагогика» Ульяна Еременко, Светлана Попова, Дарья Левошина и Анна Баранникова. А также магистранты программы «Специальная психология и коррекционная педагогика» Карина Мордвинова, Алена Кулакова и Валерия Гладченко. На этих станциях ребята в игровой форме познакомились с четырьмя специальностями, которые можно получить на факультете психологии и социальной педагогики: психолог, коуч, психолог-педагог и социальный педагог.

Особую атмосферу мероприятию придал открытый и непринужденный разговор между представителями вуза, Центра занятости населения и школ, между школьниками и студентами.

Оксана Музыка и «Профориентационный психологический навигатор школьника»

Автором идеи и разработчиком «Профориентационного психологического навигатора школьника» в свое время была Оксана Музыка, а её многочисленными соавторами стали её студенты, причем каждое их новое поколение дополняет и развивает игру, в результате чего личностное развитие получают и школьники, и студенты, и даже преподаватели.

Фото Владимира Прозоровского