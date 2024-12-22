Ученые ЮНЦ РАН изучили течения в Таганрогском заливе

Заключительной в цикле морских экспедиций нынешнего года для ученых ЮНЦ РАН стала работа на научно-исследовательском судне «Денеб»​ в Таганрогском заливе.

В экспедиции приняли участие гидробиолог Андрей Савикин, гидролог Александр Московец и капитан НИС «Денеб»​ Валерий Нарыжный. По словам помощника директора Южного научного центра Российской академии наук по экспедиционным исследованиям Олега Степаньяна, научная группа исследовала термохалинную структуру вод и биоразнообразие Таганрогского залива.

«Особый интерес представляют прямые многосуточные измерения течений в районе косы Долгой, в том числе в условиях недавнего шторма, который натворил столько бед в Керченском проливе. Полученные гидрологические данные будут проанализированы в ближайшее время», — отметил он.

Всего в нынешнем году при поддержке Минобрнауки РФ было проведено 10 экспедиций в Азовском, Черном и Каспийском морях.

Иллюстрация скрин видео Александра Московец