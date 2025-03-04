Ученые ЮФУ работают над проектом озеленения крыш мегаполисов

Изучение почвенных конструкций для выращивания экосистемы проходит на базе Ботанического сада ЮФУ.

Ученые Южного федерального университета совместно с коллегами из Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (РУДН) при поддержке Российского научного фонда (РНФ) з анимаются долгосрочным проектом по озеленению крыш в современных мегаполисах, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Основная задача, стоящая перед учеными, — вырастить устойчивую экосистему в искусственной почве, да ещё и в засушливом климате, как, например, в Ростове. Большое значение в этом вопросе имеет качество почвенного субстрата. Специалисты Академии биологии и биотехнологии ЮФУ приступили к реализации своей части проекта по оценке и моделированию потоков углерода, воды и тепла в экосистеме «зеленых крыш» в Ростове-на-Дону, в Ботаническом саду ЮФУ.

В ходе реализации проекта планируется сравнение различных типов субстратов для озеленения крыш на территории трёх городов, расположенных в контрастных климатических регионах: Москва, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Стационар в Ботаническом саду ЮФУ заложен в декабре 2024 года и в настоящий момент почвенные субстраты проходят естественную стабилизацию и усадку, чему способствуют зимние осадки. Высадка растений запланирована на март 2025 года, финальным этапом будет прокладка капельного орошения под каждое отдельное растение, рассказал заведующий кафедрой ботаники АБиБ ЮФУ, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Биогеохимия», профессор Сергей Горбов.

Проект «Зеленые крыши» — в числе самых перспективных решений для улучшения городской экологии. Он демонстрирует важность интеграции природы в городскую среду и позволяет заложить основы оптимизации зеленой инфраструктуры в различных климатических условиях, говорится в сообщении ЮФУ.

Фото: sfedu.ru