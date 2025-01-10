Учения: в донском главке прокомментировали звуки стрельбы в Таганроге

10 января вечером в Telegram-каналах стала распространяться информация об ожесточенной стрельбе в Военном городке Таганрога.

Очевидцы сообщали о якобы затяжной перестрелке, панике среди населения и сигналах автомобилей экстренных служб.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«Звуки выстрелов, прозвучавшие в Таганроге вечером 10 января в районе Военного городка, связаны с плановыми учениями по обеспечению безопасности. Учения проводились военнослужащими по согласованию с командованием Южного военного округа. Применялось оружие с холостыми патронами», — такой комментарий дали в донском главке.

Полицейские призывали представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения и за официальными комментариями обращаться в пресс-службы компетентных ведомств.

«Не публикуйте информацию, не соответствующую действительности, вводящую граждан в заблуждение и создающую панику», — рекомендует донская полиция.

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