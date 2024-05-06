Учения с применением нестратегического ядерного оружия проведут в Южном военном округе

Подготовка к учениям по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия уже началась, сообщает Минобороны России.

В ближайшее время учения состоятся в Южном военном округе. К ним будут привлечены ракетные соединения ЮВО, авиация, силы Военно-Морского флота.

Учения проводятся по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В ходе учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации, — уточняется в сообщении ведомства.

Фото из архива Минобороны РФ