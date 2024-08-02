Ученая из ДГТУ создала пищевую добавку, которая увеличивает срок хранения мясных продуктов

Разработка дончанки основана на растительном сырье и не имеет аналогов в РФ.

Научный сотрудник Донского государственного технического университета, магистр по направлению «Продукты питания из растительного сырья» Катрин Федосеева создала новую рецептуру пищевой добавки растительного происхождения, которая может повысить качество мясных продуктов. Эта разработка не имеет аналогов в России, а также может увеличить срок годности продукции до 4 месяцев.

Благодаря Катрин, появилась возможность использования центрарии исландской и расторопши пятнистой в рецептуре. Для людей, которые имеют аллергию на центрарию, был разработан вариант с использованием рябины рубиновой. Научным руководителем выступил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Техника и технологии пищевых производств» ДГТУ Павел Кобыляцкий.

Обе рецептуры, как показало исследование, не только продлевают срок годности продукта, но и способствуют улучшению его свойств. Продукт рекомендован к использованию во всех возрастных группах, в том числе для детей и подростков. Он также может быть полезен людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сниженным иммунитетом и нарушениями углеводного обмена.

Согласно заявлению автора, колбасные изделия представляют собой многослойный белковый продукт, который подвержен быстрой микробиологической порче. Исходя из этого, в последние годы проводятся исследования по всему миру для поиска новых натуральных средств, которые могут не только замедлять развитие гнилостной микрофлоры, но и подавлять её. Это позволит обеспечить гигиеничность продукции.

Фото: сайт ДГТУ