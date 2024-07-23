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Участники программы «Время героев» завершили первый этап обучения

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Военнослужащие и ветераны СВО в течение почти двух месяцев проходили интенсивное обучение. Они посещали лекции ведущих экспертов страны в различных отраслях.

#СВО

Кроме того, участники программы встретились со своими наставниками, которые в дальнейшем помогут им выбрать интересующее направление государственной гражданской службы.

В ближайшее время, участники программы приступят к стажировкам на местах. Они будут получать практические знания, подкрепленные теорией первого этапа обучения.

«Я уверена, что и в ходе трека стажировок, в который сейчас на несколько месяцев вошли участники, они, несомненно, покажут высокие результаты. А главное, они уже сейчас, стажируясь и перенимая опыт у лучших наставников–профессионалов, смогут применить все свои знания, умения и навыки в решении конкретных управленческих задач», — отметила руководитель программы «Время героев», заместитель директора ВШГУ Президентской академии, Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Добавим, военнослужащие, которые не смогли пройти тестирование, могут сделать это в пунктах оценки в 45 городах на базе филиалов РАНХиГС. В том числе и в Ростове.

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Таганрогская правда
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