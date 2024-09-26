Участники нацпроекта «Производительность труда» увеличивают выпуск продукции

Предприятия Ростовской области, вступившие в феврале 2024 года в национальный проект «Производительность труда», подвели итоги работы за первые шесть месяцев. Каждый из участников за это время стал выпускать больше товаров.

В рамках нацпроекта на предприятиях были выбраны различные направления работы. На их примере сотрудники совместно с экспертами оператора нацпроекта — Регионального центра компетенций — оценили, как внедрение инструментов бережливого производства влияет на производственный процесс.

Так, по итогам первого полугодия участия в проекте ООО «АгроХолод» — производитель быстрозамороженной плодоовощной продукции — на 15% увеличило выработку в потоке производства и фасовки овощной смеси. Изготовитель упаковочной продукции ООО «ГлавУпак» на 87% увеличил выработку пакетов для бакалейной продукции — с 2928 до 5500 штук на 1 человека в час. ООО «Фортис» смог оптимизировать процесс производства светильников — до 182 штук в смену вместо 173 на начало февраля. В ООО «Строитель» нарастили производство металлоконструкций с трех до четырех тонн за смену.

В течение следующих 2,5 лет участники нацпроекта продолжат уже самостоятельное тиражирование результатов на других производственных потоках.

Отметим, что предприятия Ростовской области участвуют в нацпроекте «Производительность труда» с 2019 года. Обучение инструментам бережливого производства прошли порядка 4,5 тысяч специалистов. Нацпроект реализует Минэкономразвития региона, участвует 191 предприятие с ежегодной выручкой от 400 млн рублей. Еще 43 донских предприятия внедряют бережливое производство в рамках регионального проекта для компаний с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей.

По материалам ИА «Дон 24», фото donland.ru