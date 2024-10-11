Участник СВО из Ростовской области получил высокотехнологичные протезы на 3,8 млн рублей

Алексей М.*, участник специальной военной операции из Ростовской области, обрел радость движения после парной ампутации ног.

Во время очередной боевой задачи, передвигаясь в БТР, Алексей с ребятами угодили под противотанковую управляемую ракету. Ранения оказались очень серьезными. Последовали две недели медикаментозной комы, транспортировка в Москву, пять дней в реанимации.

Алексей перенес 15 операций (в том числе на левый глаз и левую руку), ампутацию обеих ног и длительное восстановление. Благотворительный фонд «Память поколений» при поддержке Фонда президентских грантов предоставил необходимые протезы — самые функциональные модели, подобранные индивидуально под образ жизни молодого человека.

Алексей увлекается техникой — от телефонов и компьютеров до машин. Также любит делать гимнастические элементы на турниках. В 2021 году решил идти по стопам своего дяди военного и отправился на службу. В ноябре того же года перешёл в стрелковую роту снайперов. В феврале 2022 года был в числе первых, кто отправился на СВО.

Чтобы Алексею было удобнее передвигаться, а возвращение к активной жизни проходило комфортнее и быстрее, благотворительный фонд «Память поколений» предоставил два протеза: микропроцессорный протез бедра и протез голени модульного типа. Общая стоимость протезов составила 3,8 миллионов рублей.

Сейчас Алексей адаптируется к новым протезам и возможностям. Раньше он не мог передвигаться без трости, с новыми протезами — уже ходит без дополнительной опоры. Молодой человек остался в рядах военнослужащих, сейчас работает в военкомате в родном городе.

«Оказать помощь Алексею в кратчайшие сроки удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В феврале 2024 года благотворительный фонд «Память поколений» стал победителем специального конкурса Фонда и получил грант на реализацию проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. В рамках проекта до конца января 2025 года 20 человек со всей России получат высокотехнологичную помощь по протезированию верхних и нижних конечностей», — сообщает пресс-служба БФ «Память поколений».

*Имя ветерана изменено.

Фото предоставлены БФ «Память поколений»