Участник СВО Егор Журбин: «В боях поддерживали мысли о семье»

Вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжаем рассказывать о семьях героев СВО, которые участвуют в акции #СемьяЗащитниковОтечества.

Сегодня мы знакомим читателей с семьей ветерана СВО Егора Журбина.

Егор участвовал в специальной военной операции с августа 2022 года. До июля 2023-го он находился на линии боевого соприкосновения, овобождал города ДНР И ЛНР – Соледар, Бахмут, Лисичанск.

Молодой человек отмечает, в боях его поддерживали мысли о семье. Со своей будущей супругой Александрой боец Журбин познакомился в 2008 году, на собственных проводах. В 2018 году Егор и Александра официально стали мужем и женой. А в 2023 году у них родился сын Тихомир.

Молодые люди уверены, их семья преодолела множество испытаний во имя любви и крепкого будущего.

Еще больше подробностей о жизненном пути ветерана и его семье можно узнать из видеоролика.