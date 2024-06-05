В Таганроге представители бизнеса привели в порядок территорию на улице Дзержинского

Еще одним примером сотрудничества города и бизнеса поделился глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. За счет собственных средств ЗАО «Торговый дом «Таганрог» привел в порядок городскую территорию по улице Дзержинского в районе домов №№ 152-152 А.

С просьбой благоустроить этот участок улицы обращались местные жители.

Здесь располагается немало коммерческих объектов. На просьбу откликнулся ЗАО «Торговый дом «Таганрог». За счет собственных средств они выполнили асфальтирование проблемных участков тротуара не только возле своих объектов, но и привели в порядок прилегающую территорию: восстановили поребрик, произвели обрезку деревьев.

Отрадно, что в таких вопросах нас поддерживают не только крупные предприятия, Совет директоров Таганрога. Активно включается и бизнес. Конструктивный диалог между администрацией города и предпринимателями, помогает в достижении целей. Учитывая дефицит местного бюджета, спонсорская помощь — это существенный вклад в создание комфортных условий для горожан. Благодарю коллектив ТД «Таганрог» за отклик, умение слышать и помогать! – написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге продолжается реконструкция стадиона, расположенного на территории между школами №№ 34 и 37.

Фото t.me/Fateev_A_E