У жителя Дона конфисковали автомобиль за вождение в состоянии опьянения

В Ростовской области Усть-Донецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Константиновского района.

Установлено, что в июне 2024 года в Константиновске сотрудники ДПС задержали фигуранта за управление автомобилем в нетрезвом виде. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Житель Дона признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (о вождении в состоянии опьянения после административного наказания за отказ от медицинского освидетельствования).

«Суд приговорил виновного к наказанию в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Кроме этого, осужденный лишился своего транспортного средства — автомобиль конфискован и передан в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Фото из архива «Таганрогской правды»