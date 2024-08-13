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У жительницы Ростовской области выявили опухоль груди во время диспансеризации

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У 57-летней женщины во время прохождения диспансеризации медики обнаружили новообразование, о котором она не подозревала.

#Здоровье

Жительница Ростовской области много лет не обращалась к врачам, так как не было жалоб, она считала себя здоровой. Месяц назад женщину пригласили на плановую диспансеризацию, пациентка согласилась пройти обследование.

«При выполнении маммографии выявлено объемное образование левой молочной железы, — рассказывает Андрей Стародубцев, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы № 6 Ростова-на-Дону. — Пациентку срочно направили на консультацию к онкологу-маммологу».

После дополнительных обследований женщине поставили диагноз — аденоз левой молочной железы. Это разновидность доброкачественной мастопатии, при которой происходит разрастание железистого компонента молочной железы, сообщает донской Минздрав.

Прогноз для жизни у пациентки благоприятный, так как заметить новообразование удалось вовремя.

Напоминаем, что диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Диспансеризация — это профилактический медосмотр. Он делается в массовом порядке для предупреждения и своевременного выявления признаков различных заболеваний, о которых люди могут даже не догадываться или не обращать на них внимания. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследование, не нужны поводы, жалобы и симптомы. Требуются только паспорт и полис ОМС.

С 2024 года в диспансеризацию включен скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья, а также диспансеризация на работе.

Периодичность, с которой граждане могут проходить диспансеризацию, зависит от возраста. Так, с 18 до 39 лет обследования следует проходить раз в три года. А гражданам с 40 лет диспансеризация положена каждый год. В 2024 году диспансеризации подлежат граждане, которые родились в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах и так далее до 2006 года рождения включительно. Шаг составляет три года. Граждане старше 40 лет могут проходить обследования ежегодно.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию, к которой вы прикреплены на медицинское обслуживание.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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