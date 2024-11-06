С 11 ноября новая остановка появится у вечерней электрички Таганрог – Ростов, сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Электропоезд № 6521 теперь будет делать остановку на площадке 1300 км. Из-за этого немного изменится ее расписание.

Так, электропоезд будет отправляться из Таганрога на две минуты раньше — в 20.56 (вместо 20.58). Делать остановку на площадке 1300 км в 21.35 и прибывать в Ростов в 22.35.

В остальном поезд будет следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения поезда.

Ранее мы рассказали, что с конца октября более чем на полмесяца изменилось расписание движение двух электричек, следующих по маршруту Ростов – Таганрог.

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