Изменился график движения двух электричек Ростов — Таганрог

С конца октября более чем на полмесяца изменилось расписание движение двух электричек, следующих по маршруту Ростов – Таганрог. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Причиной изменения расписания стало проведение ремонтных работ. Так, с 30 октября по 22 ноября электропоезд № 6080 сообщением Ростов – Таганрог будет отправляться из донской столицы на четыре минуты позже – в 15.19. А прибывать в Таганрог в 17.18 (+4 мин.).

Кроме того с 31 октября по 23 ноября электричка № 6504 сообщением Ростов – Таганрог будет стартовать со станции Ростов — Главный на 39 минут позже – в 12.10 и прибывать в наш город в 13.45 (+39 мин.).

Поезда следуют со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.

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Фото СКЖД