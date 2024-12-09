У таганрогских спасателей появился новый автомобиль с современным оснащением

Средства на его приобретение выделены из резервного фонда правительства Ростовской области и бюджета города.

Автопарк Управления защиты от ЧС города Таганрога пополнился новым аварийно-спасательным автомобилем, оснащенным по последнему слову техники. Более 5,6 млн рублей на его приобретение были выделены из резервного фонда правительства РО и около 1,8 млн рублей из местного бюджета. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Эффективная борьба с чрезвычайными ситуациями невозможна без современной техники. Это очень важно, особенно в ситуациях, когда счёт идёт на минуты. Каждая новая единица техники — это дополнительный шанс на спасение человеческих жизней, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Глава добавила, что в этом году таганрогские спасатели более 2140 раз выезжали на аварийно-спасательные работы. Помощь получили 9974 человека.

Фото: скрин видео Telegram-канал Светланы Камбуловой.