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У посткроссеров Таганрога появился именной почтовый штемпель

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Почта России инициировала выпуск переводного штемпеля «Посткроссеры Таганрога». На его оттиске — обзорный вид на яхт-клуб, символические изображения конвертов и открыток.

Город

Штемпель будет храниться в центральном почтовом отделении, расположенном на улице Фрунзе, 38. В преддверии новогодних праздников жители и гости города смогут украсить свои поздравления именным штемпелем из Таганрога.

Посткроссеры – это люди, которые занимаются обменом открытками. Кстати, сейчас всё чаще появляются новые и необычные форматы открыток: с дополненной реальностью, из нестандартных материалов (деревянные, съедобные, текстильные), различной формы (круглые, фигурные, треугольные).

Отметим, что Почта России также предлагает новый способ рассказать о счастливых моментах своим родным и друзьям — отправить открытку с фотографией с сайта компании. Это оригинальный способ превратить собственную фотографию в бумажную открытку. На сайте Почты России каждый желающий может загрузить изображение, написать слова или поздравления, ввести данные адресата и оплатить отправку. Открытку напечатают на глянцевом мелованном картоне в формате А6 и отправят указанному адресату.

Особое место среди сюжетов занимает региональная тематика, открытки из музеев и со специальных почтовых мероприятий. Например, в 2024 году Почта Росссии выпустила 4 000 открыток с оригинальным сюжетом к Чеховскому книжному фестивалю.

Ранее мы рассказали, что Почта России напомнила жителям Таганрога об удобных сервисах получения и отправки посылок.

Фото Почты России

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Таганрогская правда
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