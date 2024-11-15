Почта России напомнила жителям Таганрога об удобных сервисах получения и отправки посылок

На Почте России стартовал высокий сезон. Ноябрьские распродажи в Чёрную пятницу, подготовка к новогодним праздникам увеличивают объём посылок, которые получают и отправляют жители Таганрога и Ростовской области.

В преддверии масштабных интернет-распродаж Почта России напоминает о том, как быстро и удобно получить заказы и отправить посылку.

Получение и отправка посылок по QR-коду

Чтобы оформить отправление, теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник Почты сразу увидит все посылки, которые ожидают клиента.

Зоны самообслуживания в отделениях

В 16 почтовых отделениях региона — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азове, Аксае, Таганроге, Батайске, Новошахтинске, Красном Сулине и Донецке— работают зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, оплатить и распечатать бланк, а затем просто передать отправление оператору.

Оформление и оплата посылок онлайн

Самостоятельно оформить посылку к отправке также можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Затем упаковать его и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение. Онлайн посылки дарят клиентам бонусы для оплаты последующих отправлений, в том числе международных.

Почтоматы

Жители Ростовской области могут получить посылку не только в почтовом отделении, но и в почтомате. Они расположены в крупных почтовых отделениях и в сетевых магазинах в шаговой доступности от дома. В почтоматах клиенты Почты могут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор.

Отслеживаемая доставка

Трек-номер позволит клиенту отследить весь путь прохождения посылки и быстро узнать, когда она поступит в почтовое отделение. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения.

Фото Почты России