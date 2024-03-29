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У молодого ростовчанина боли в спине оказались признаком опухоли

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Минздрав области напоминает гражданам о важности своевременной диспансеризации.

#Здоровье

В донской столице в поликлинику №4 обратился 34-летний мужчина с жалобами на боли в области пояснично-крестцовом отдела позвоночника, которые не купировались лекарствами в течение нескольких недель. Врач-невролог Мария Ведяшко направила пациента на компьютерную томографию. По результатам обследования пациенту, кроме остеохондроза и протрузий была диагностирована остеома – доброкачественная опухоль, которая лечится только хирургическим путем.

Мужчина направлен на консультацию к онкологу, травматологу-ортопеду, говорится в сообщении минздрава. Ведомство напоминает жителям Дона, что в рамках проекта «Здравоохранение» можно пройти диспансеризацию по месту жительства совершенно бесплатно. Это поможет предотвратить развитие опасных заболеваний.

Фото: Изображение от rawpixel.com на Freepik (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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