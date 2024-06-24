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У электрички Таганрог – Успенская появится новая остановка

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С 1 июля новая остановка появится у ежедневной утренней электрички, следующей маршрутом Таганрог – Успенская. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Новости Таганрога

Теперь электропоезд будет забирать и высаживать пассажиров на остановочном пункте «Красный Котельщик».

Электричка № 6302 сообщением Таганрог – Успенская будет отправляться со станции Таганрог на минуту раньше — в 05.24 (вместо 05.25) и делать остановку на станции Красный Котельщик 05.28. Далее поезд будет следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения. На станцию Успенская он будет прибывать в  06.43.

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Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт

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Таганрогская правда
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