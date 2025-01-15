Главная » #Здоровье

У двух жительниц Дона на диспансеризации врачи выявили инфаркт миокарда

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Две пожилые родственницы решили самостоятельно пройти диспансеризацию в городской поликлинике Ростова, не подозревая, что страдают смертельным заболеванием.

#Здоровье

Два случая острого инфаркта миокарда врачи отделения медицинской профилактики городской поликлиники №16 донской столицы выявили одновременно у пациенток 74 и 72 лет.

«После постановки диагноза женщин, которые являются близкими родственницами, по скорой помощи срочно отправили на стационарное лечение. Одной из них провели стентирование. Таким образом, своевременная госпитализация помогла спасти сразу две жизни», — сообщает Минздрав Ростовской области.

Сейчас женщины находятся на диспансерном наблюдении у участковых врачей и ведут активный образ жизни.

Медики напоминают жителям Дона, что каждый ответственный за свое здоровье человек обязан проходить диспансеризацию, при необходимости – диспансерное наблюдение у лечащего врача. Ответственное отношение к своему здоровью помогает спасти жизнь.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области у женщины с симптомами тревоги обнаружили серьезное заболевание щитовидки.

Фото: Telegram-канал Минздрава Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение медики медицина медосмотр Минздрав Ростовской области
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru