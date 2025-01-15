У двух жительниц Дона на диспансеризации врачи выявили инфаркт миокарда

Две пожилые родственницы решили самостоятельно пройти диспансеризацию в городской поликлинике Ростова, не подозревая, что страдают смертельным заболеванием.

Два случая острого инфаркта миокарда врачи отделения медицинской профилактики городской поликлиники №16 донской столицы выявили одновременно у пациенток 74 и 72 лет.

«После постановки диагноза женщин, которые являются близкими родственницами, по скорой помощи срочно отправили на стационарное лечение. Одной из них провели стентирование. Таким образом, своевременная госпитализация помогла спасти сразу две жизни», — сообщает Минздрав Ростовской области.

Сейчас женщины находятся на диспансерном наблюдении у участковых врачей и ведут активный образ жизни.

Медики напоминают жителям Дона, что каждый ответственный за свое здоровье человек обязан проходить диспансеризацию, при необходимости – диспансерное наблюдение у лечащего врача. Ответственное отношение к своему здоровью помогает спасти жизнь.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области у женщины с симптомами тревоги обнаружили серьезное заболевание щитовидки.

Фото: Telegram-канал Минздрава Ростовской области