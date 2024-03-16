Тысячи семей Ростовской области проголосовали на выборах Президента РФ

Они станут участниками розыгрыша более 100 000 призов от организаторов и партнеров проекта «Всей семьей».
Голосовать #всейсемьей – отличная традиция. Так можно показать нашим детям, как важно в жизни делать осознанный выбор и быть ответственным за будущее своей семьи и страны.
К тому же голосовать вместе — это весело и объединяет семью. А еще за это дают приятные подарки. За голосование #всейсемьей можно получить фотокнигу.
Что нужно сделать:
1. 16-17 марта прийти на избирательный участок.
2. Сделать общую фотографию, например, на фоне участка (если голосуете дистанционно – можете сфотографироваться у компьютера).
3. Выложить фото у себя на странице ВК с хештэгом #всейсемьей
Розыгрыш состоится 4 апреля. Чтобы принять участие в проекте «всей семьей», не забудьте сначала зарегистрироваться: https://vk.cc/cu1zjD
Фото из архива «ТП»