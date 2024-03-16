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Тысячи семей Ростовской области проголосовали на выборах Президента РФ

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Они станут участниками розыгрыша более 100 000 призов от организаторов и партнеров проекта «Всей семьей».

Выборы Президента РФ

Голосовать #всейсемьей – отличная традиция. Так можно показать нашим детям, как важно в жизни делать осознанный выбор и быть ответственным за будущее своей семьи и страны.

К тому же голосовать вместе — это весело и объединяет семью. А еще за это дают приятные подарки. За голосование #всейсемьей можно получить фотокнигу.

Что нужно сделать:

1. 16-17 марта прийти на избирательный участок.

2. Сделать общую фотографию, например, на фоне участка (если голосуете дистанционно – можете сфотографироваться у компьютера).

3. Выложить фото у себя на странице ВК с хештэгом #всейсемьей

Розыгрыш состоится 4 апреля. Чтобы принять участие в проекте «всей семьей», не забудьте сначала зарегистрироваться: https://vk.cc/cu1zjD

Фото из архива «ТП»

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выборы Президента РФ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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