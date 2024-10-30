Туркомпания из Таганрога выиграла шесть призовых мест в финале премии «Маршрут года»

В Уфе завершился финал ХI Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который проходил в рамках IV Международного форума по этнотуризму.

Всего конкурсная комиссия премии рассмотрела 451 проект из 62 регионов России. 324 проекта из 61 региона участвовали в финале — соревновались по 38 номинациям.

Таганрог на «Маршруте года» представляла туристическая компания «Судаков Тревел».

После подведения итогов сезона премии-2024 таганрогская туркомпания завоевала призовые места по шести номинациям.

Это гран-при в номинациях «Лучшая экскурсия в городе» (проект «Трамвайные истории») и «Лучший маршрут выходного дня» (проект «Выходные на Бердянской косе»). Первые места — в номинациях «Лучший этнографический маршрут» (проект «Большой казачий круг»), «Лучший речной круиз» (проект «Речной круиз в Семикаракорск на крыльях «Валдая») и «Лучший маршрут по союзному государству и дружественным приграничным странам» (проект «Белорусская шкатулка»).

В номинации «Лучший туристический маршрут для семейного путешествия» компания «Судаков Тревел» заняла второе место с проектом «Воронеж и необыкновенный парк «НЕЛЖА».

Помимо этого в специальной номинации Попечительского совета премии Александр Судаков и Наталья Судакова были отмечены дипломами «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов», информирует администрация Таганрога.

Фото: страница Натальи Судаковой в соцсети