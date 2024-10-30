Главная » Новости Таганрога

Туркомпания из Таганрога выиграла шесть призовых мест в финале премии «Маршрут года»

На чтение 2 мин Просмотров 41 Опубликовано

В Уфе завершился финал ХI Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который проходил в рамках IV Международного форума по этнотуризму.

Новости Таганрога

Всего конкурсная комиссия премии рассмотрела 451 проект из 62 регионов России. 324 проекта из 61 региона участвовали в финале — соревновались по 38 номинациям.

Таганрог на «Маршруте года» представляла туристическая компания «Судаков Тревел».

После подведения итогов сезона премии-2024 таганрогская туркомпания завоевала призовые места по шести номинациям.

Это гран-при в номинациях «Лучшая экскурсия в городе» (проект «Трамвайные истории») и «Лучший маршрут выходного дня» (проект «Выходные на Бердянской косе»). Первые места — в номинациях «Лучший этнографический маршрут» (проект «Большой казачий круг»), «Лучший речной круиз» (проект «Речной круиз в Семикаракорск на крыльях «Валдая») и «Лучший маршрут по союзному государству и дружественным приграничным странам» (проект «Белорусская шкатулка»).

В номинации «Лучший туристический маршрут для семейного путешествия» компания «Судаков Тревел» заняла второе место с проектом «Воронеж и необыкновенный парк «НЕЛЖА».

Помимо этого в специальной номинации Попечительского совета премии Александр Судаков и Наталья Судакова были отмечены дипломами «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов», информирует администрация Таганрога.

Фото: страница Натальи Судаковой в соцсети

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

награда победитель премия речной туризм Таганрог туристический туризм
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru