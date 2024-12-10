Прямой автобусный рейс из Таганрога в Архыз запустят 13 декабря

Автобусы из приморского города на популярный горный курорт и в обратном направлении будут курсировать ежедневно, сообщает автовокзал Таганрога.

Из Таганрога автобусы будут уходить в 20.30, прибывать в Архыз в 09.30 следующего дня. Маршрут: Таганрог — Ростов Пригородный — Ростов Главный — Тихорецк- Кропоткин — Армавир — Мостовской — Псебай — Зеленчукская — Архыз.

Из Архыза автобусы отправятся в 18.00, прибудут в Таганрог в 8.00 следующего дня. Маршрут: Архыз «Романтик» — Архыз отель «Белый пик» — Архыз завод минеральной воды — Архыз магазин «Сказка» — Зеленчукская — Псебай — Мостовской — Армавир — Кропоткин — Тихорецк — Ростов Пригородный — Ростов Главный — Таганрог.

На маршруте будут работать новые комфортабельные автобусы XBus, оборудованные USB-зарядкой под каждым сидением, климат-контролем, кулером с водой, ТВ-системой и удобными мягкими сиденьями с регулировкой положения.

Фото: ВК XBus.