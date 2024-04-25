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Туристку из Ростовской области на сапборде унесло в Черное море

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На помощь жительнице Ростовской области, отдыхавшей в Адлере, пришли спасатели МЧС России.

Новости Ростовской области

ЧП произошло накануне на одном из пляжей. Трое туристов (семейная пара из Москвы и ростовчанка) взяли в прокат сапборды, вышли в море и пропали. Тревогу забила работница пункта проката, потерявшая их из вида на долгое время. Обеспокоенная женщина обратилась в службу 112.

На место прибыли спасатели МЧС России. Пропавших они  обнаружили в полутора километрах от берега. Далеко в сторону от пляжа сапбордистов унесло сильное течение, вернуться к берегу самостоятельно отдыхающие уже не смогли.

На спасательном катере туристов доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась, — сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели рекомендуют перед выходом на воду оценить здраво свои силы и учитывать прогноз погоды. Также у местных жителей можно узнать о существующих в районе отдыха течениях.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге сотрудники МЧС вынесли женщину из горящей квартиры.

Фото МЧС России

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Таганрогская правда
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