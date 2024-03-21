Туристический потенциал Таганрога был представлен на Международной выставке в Москве

Это масштабное событие вот уже 30 лет собирает на одной площадке лидеров туротрасли и индустрии гостеприимства.

Делегация Ростовской области, в которую вошли представители Таганрога, приняла участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024. В этом году площадка МИТТ объединила более 900 экспонентов — представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших туроператоров, турагентов, отельеров, сообщает пресс-служба правительства Дона.

В ходе мероприятия российские регионы презентуют свои уникальные наработки и предложения в сфере туризма, заинтересованные стороны заключают соглашения о партнерстве. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма на территориях Ростовской области и Республики Ингушетия. Подписи под документом поставили глава минэкономразвития донского региона Максим Папушенко и и.о. председателя Комитета туризма Ингушетии Магомед Цуроев.

Также директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Кочевников подписали межрегиональное соглашение о реализации национального туристского маршрута «Стартап Петра I».

На донском стенде свои турпродукты представили крупнейшие региональные туркомпании, в том числе и таганрогские.

Фото: donland.ru