Главная » Новости Таганрога

Туристическая компания из Таганрога стала лауреатом Всероссийской премии

На чтение 1 мин Просмотров 121 Опубликовано

Таганрогская компания «Судаков Тревел» стала лауреатом Всероссийской премии «Туристические города» и заняла второе место в номинации «Город экскурсионных программ».

Новости Таганрога

В Воронеже с 28 по 30 марта организаторы премии принимали представителей муниципалитетов 64 городов из 42 регионов страны.

Всероссийская премия «Туристические города» присуждается муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам России по итогам открытого конкурса. Она направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Премия является частью проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии, объединяющего несколько федеральных туристических премий, образовательные проекты и целое сообщество профессионалов туристической отрасли.

Таганрог успешно представило ООО «Судаков Тревел». Интерактивное представление и яркая презентация  раскрыли туристский потенциал города. А специалисты компании рассказал присутствующим о популярных туристских маршрутах и о городских точках притяжения.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
конкурс новости премия Таганрог туризм
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика