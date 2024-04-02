Таганрогская компания «Судаков Тревел» стала лауреатом Всероссийской премии «Туристические города» и заняла второе место в номинации «Город экскурсионных программ».

В Воронеже с 28 по 30 марта организаторы премии принимали представителей муниципалитетов 64 городов из 42 регионов страны.

Всероссийская премия «Туристические города» присуждается муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам России по итогам открытого конкурса. Она направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Премия является частью проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии, объединяющего несколько федеральных туристических премий, образовательные проекты и целое сообщество профессионалов туристической отрасли.

Таганрог успешно представило ООО «Судаков Тревел». Интерактивное представление и яркая презентация раскрыли туристский потенциал города. А специалисты компании рассказал присутствующим о популярных туристских маршрутах и о городских точках притяжения.

Фото tagancity.ru