Три золота выиграли донские вина на международном конкурсе в Южной Африке

Игристые и тихие вина «Винодельни Ведерниковъ» из Ростовской области завоевали три золотых награды на Международном дегустационном конкурсе Michelangelo International Wine & Spirits Awards 2024, который ежегодно проходит в ЮАР.

Качество винодельческой продукции оценивало конкурсное жюри из 24 экспертов со всего мира. Дегустаторам была доступна информация только о сортах винограда, крепости напитков, выдержке и содержании сахара.

Особенной стала победа тихого моносортового вина «Сибирьковый», созданного из уникального донского одноименного автохтонного винограда. Вино впервые отмечено золотом на соревновании международного уровня.

Высшие оценки жюри и золотые награды получили также классические игристые вина «Винодельни Ведерниковъ» из донских автохтонных сортов: «Сибирьковый/Цимлянский черный» Extra Brut урожая 2019 года и розе брют «Цимлянский черный» 2020 года, сообщается на портале донского правительства.

«Винодельня Ведерниковъ» расположена в станице Ведерниковской Константиновского района Ростовской области. В 2015 году винодельня вошла в состав группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Вина из коллекции «Винодельни Ведерниковъ» отмечены многочисленными наградами профессиональных конкурсов. Так, красное сухое «Красностоп Золотовский», выдержанное в дубовых бочках, — одно из самых титулованных вин России, обладает званием «Лучшее автохтонное вино» по версии рейтинга Top100Wines.

В 2023 году «Винодельня Ведерниковъ» получила золото Международного дегустационного конкурса Korean Wine Challenge, а также стала победителем в номинации «Винодельня года» по итогам Большой русской винной экспедиции.

На международном конкурсе в ЮАР продукция «Винодельни Ведерниковъ» представлена впервые.

Фото: donland.ru