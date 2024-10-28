Главная » Город

Три новых светофора установили на перекрестках в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 67 Опубликовано

Новые светофорные объекты появились в Таганроге на трех перекрестках, информирует администрация города.

Город

Так, светофоры установлены на пересечении улицы Александровской и 16-го переулка, улицы Кузнечной и 10-го переулка, улицы Бакинской и улицы 4-я Линия.

«В связи с установкой светофорных объектах на указанных перекрестках будет изменена схема дорожного движения на регулируемую», — уточняется в сообщении.

Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию новых светофоров запланирован на 30-31 октября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге обустроили автопарковку во дворе дома на улице С. Лазо.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога безопасность светофоры Таганрог транспорт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru