Три новых светофора установили на перекрестках в Таганроге

Новые светофорные объекты появились в Таганроге на трех перекрестках, информирует администрация города.

Так, светофоры установлены на пересечении улицы Александровской и 16-го переулка, улицы Кузнечной и 10-го переулка, улицы Бакинской и улицы 4-я Линия.

«В связи с установкой светофорных объектах на указанных перекрестках будет изменена схема дорожного движения на регулируемую», — уточняется в сообщении.

Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию новых светофоров запланирован на 30-31 октября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге обустроили автопарковку во дворе дома на улице С. Лазо.

Фото администрации Таганрога