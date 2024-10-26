В Таганроге при содействии депутата городской Думы по 20-му округу Александра Цветкова в районе многоквартирных жилых домов по ул. Москатова, 27 и Сергея Лазо, 7/1 выполнена планировка и отсыпка участка для автопарковки.

По этому вопросу к депутату несколько дней назад обратились жители домов. Сегодня работы уже завершены.

Кроме того, в преддверии осенней непогоды по заявкам жителей округа на регулярной основе выполняется кронирование деревьев и спил аварийных веток старых деревьев. Так, 24 и 25 октября выполнены работы на ул. Москатова, 25 и ул. Дзержинского, 173. Работа по заявкам будет продолжена.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге по просьбе жителей появилась дорожка на улице Чехова.

Источник и фото dumataganroga.ru