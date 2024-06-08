Три награды завоевал театр Таганрога на фестивале «Любовь, что движет солнце и светила»

VIII Международный фестиваль «Любовь, что движет солнце и светила» проходил на площадках пяти городов Ростовской области: Новошахтинска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Ростова-на-Дону.

В фестивале приняли участие театральные коллективы 10 городов и шести регионов России: Донецкой народной республики, Республики Адыгея, Москвы, Брянской, Волгоградской и Ростовской области.

Таганрогский ордена «Знак Почёта» театр имени А.П. Чехова представил две работы – сентиментальную комедию «Джек», поставленную режиссером Рашидом Загидуллиным по пьесе Виктора Ольшанского, и сказку «Золушка» (автор пьесы Евгений Шварц, режиссер-постановщик Валерий Корчанов). И завоевал три награды:

Диплом имени Народного артиста СССР Михаила Ильича Бушнова в номинации «Лучшая мужская роль» вручили заслуженному артисту РФ, заслуженному деятелю искусств РФ Сергею Давыдовичу Герту за исполнение роли Джека в спектакле «Джек».

Дипломом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» отмечена Ольга Билинская за исполнение роли Мачехи в спектакле «Золушка».

Специальный диплом жюри присудило Татьяне Алексеевой за обаятельный образ Вероники в спектакле «Джек».

Отметим, что с 6 по 9 июня на сцене Чеховского театра Таганрога проходят гастроли Рязанского театра драмы.

Фото Эльхана Алекперова