В Таганрог с гастролями приезжает Рязанский театр драмы

На суд таганрогского зрителя будут представлены несколько комедий.

На сцене Таганрогского драматического театра им. А. П. Чехова с 6 по 9 июня будут идти спектакли Рязанского театра драмы. В рамках очередных гастролей будут представлены комедии «Клинический случай», «Доходное место», «Час тишины» и «Неожиданный поворот». Юные театралы увидят сказку «Царевна-лягушка».

«Рязанский театр драмы хорошо знаком таганрогскому зрителю. В этом городе нас всегда ждут и очень тепло принимают. Каждый раз с большим удовольствием возвращаемся сюда снова и снова. Надеемся, что и в этот раз таганрогские зрители примут нас радушно и наши комедии станут для них отличным началом лета!» — цитирует своих коллег таганрогская труппа.

Фото: Телеграм-канал Рязанского театра драмы