4 февраля на трассе в Ростовской области женщина на легковом автомобиле спровоцировала аварию, участниками которой стали три машины, пострадал один из водителей.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 12.40 на 33 км автодороги Ростов – Ставрополь. По предварительной информации, 46-летняя женщина на Audi во время обгона не выдержала необходимый боковой интервал до ехавшего впереди Kia Sorento и врезалась в него. После этого Kia Sorento влетел в стоящий на обочине автомобиль Sollers.

В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля Kia Sorento получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО