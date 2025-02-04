На М-4 «Дон» в массовой аварии погиб водитель большегруза

4 февраля в Красносулинском районе Ростовской области столкнулись четыре фуры. В результате аварии погиб один из водителей. Его личность устанавливается.

Массовое ДТП произошло в 11.30 на 959 км автодороги М-4 «Дон». Водитель большегруза Volvo не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовой Scania, которым управлял 61-летний мужчина. Далее Volvo столкнулся с фурой Daf с полуприцепом Schmitz под управлением 22-летнего водителя.

По инерции, от удара, Daf въехал в движущийся впереди грузовик Scania с полуприцепом Schwarzmuller. За рулем этой фуры был 48-летний автомобилист.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volvo погиб. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекции Ростовской области.

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Фото Госавтоинспекции РО