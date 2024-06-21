Голосование на выборах депутатов городской Думы Таганрога следующего восьмого созыва будет проходить в течение трех дней – 6,7 и 8 сентября. Соответствующее решение принято вчера, 20 июня, на заседании Избирательной комиссии Ростовской области.

Три дня будут голосовать на выборах депутатов городских Дум также жители Азова и Батайска.

Кроме того, накануне ЦИК России было принято решение о трехдневном голосовании на дополнительных выборах депутата Государственной Думы РФ по Южному одномандатному избирательному округу № 152. На территории городов, входящих в состав округа (Ростов-на-Дону и Новочеркасск), пройдут дополнительные выборы депутатов местного уровня, на которых также можно будет проголосовать в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября.

В остальных муниципальных образованиях Ростовской области, на территории которых пройдут дополнительные выборы депутатов, голосование будет проходить один день – 8 сентября.

Фото «Таганрогской правды»