Треть аттестованных экскурсоводов Дона — из Таганрога

Для оказания экскурсионных услуг с июля будет необходим специальный документ.

В Ростовской области аттестат, дающий право на осуществление экскурсионных услуг, получили 44 специалиста, из которых треть — экскурсоводы Таганрога.

Выездное заседание аттестационной комиссии, организованное министерством экономического развития региона, состоялось 15 мая на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова. В нем приняли участие, кроме членов комиссии и представителей администрации Таганрога, 14 экскурсоводов города, которые в ходе экзаменационного процесса в своих ответах раскрыли темы исторических событий не только Таганрога, но масштаба всей Ростовской области и даже страны, сообщает администрация города.

Напомним, что аттестат, дающий право оказывать экскурсионные услуги, необходим с соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» с июля 2024 года.

Фото: администрация Таганрога