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Тренировки на случай воздушной тревоги проходят в школах и детсадах Таганрога

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В образовательных учреждениях Таганрога проводятся  тренировки по отработке действий на случай, если в городе зазвучат сирены и будет объявлен сигнал «Воздушная тревога!».

#Безопасность

В учениях принимают участие дети, педагоги, воспитатели и руководящий состав учреждений. Во время учений эвакуация происходит, в том числе в заглубленные помещения – подвалы и убежища.

Персонал, сотрудники частных охранных организаций и ученики отрабатывают действия при возникновении опасностей, связанных с последствиями военных конфликтов, авиационной опасности и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 13 февраля в одном из районов Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.

Фото tagobr.ru

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Таганрогская правда
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