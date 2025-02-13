В образовательных учреждениях Таганрога проводятся тренировки по отработке действий на случай, если в городе зазвучат сирены и будет объявлен сигнал «Воздушная тревога!».

В учениях принимают участие дети, педагоги, воспитатели и руководящий состав учреждений. Во время учений эвакуация происходит, в том числе в заглубленные помещения – подвалы и убежища.

Персонал, сотрудники частных охранных организаций и ученики отрабатывают действия при возникновении опасностей, связанных с последствиями военных конфликтов, авиационной опасности и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 13 февраля в одном из районов Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.

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