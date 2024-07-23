Тренеры по кёрлингу со всей страны соберутся в Таганроге

В Таганроге пройдет летний семинар для тренеров по кёрлингу. Он предполагает не только теоритические, но и практические занятия.

Как сообщает телеграм-канал федерации кёрлинга России, мероприятие пройдёт на базе Ледового дворца с 24 по 31 июля.

Для участия в нем приглашаются спортсмены тренеры и все неравнодушные к кёрлингу люди со всей страны. Они смогут принять участие в практических и теоретических занятиях, мастер-классах по обучению особенностям подготовки льда, судейству и антидопингу.

Регистрация на семинар осуществляется по ссылке.

Ранее мы рассказали, что таганрожец Максим Спесивцев завоевал золото на Чемпионате России.

Иллюстрация: скрин видео «ВКонтакте» ГБУ ДО РО «СШОР №13» г. Таганрог