С 18 по 22 июля на гребном канале в Воронеже прошел Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие свыше 800 спортсменов из 30 регионов России. Соревнования были отборочными на международный «Кубок Доброй Воли 2024» и на чемпионат мира по неолимпийским видам программы.

Гребцы состязались в скорости на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, а также в двойках и четверках. Таганрог представляли спортсмены ГБУ ДО РО «СШОР №3».

В результате Максим Спесивцев стал чемпионом на дистанции 1000 метров, а в двойке с Виталием Ершовым в различных дисциплинах — вторым и третьим. «Бронзу» завоевала и Александра Бондаренко.

Поздравляем призеров, а также тренеров Анатолия Тищенко и Олега Козеева. Желаем дальнейших побед и новых достижений!

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Фото ВК «Таганрог спортивный»