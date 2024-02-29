Аварийный участок автотрассы под Таганрогом сделали безопасным

Донской Минтранс продолжает ликвидировать аварийно-опасные участки дорог.

Так, в 2023 году в районе пересечения, расположенного на 14 км + 500 м автомобильной дороги с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и еще четверо получили ранения. В 2024 году на указанном участке автодороги в результате ДТП также получил травмы один человек.

Для ликвидации аварийно-опасного участка в феврале 2024 года на трассу нанесли поперечные и продольные шумовые линии горизонтальной дорожной разметки. На примыкающей дороге переустроены островки безопасности, заменен дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» на 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Также на этом участке введено ограничение максимальной скорости до 50 км/ч; по оси автодороги установлены дорожные столбики и комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Анализ причин ДТП, повлекших за собой тяжкие последствия, указывает на то, что большинство аварий, в которых пострадали или погибли люди, было совершено по причине выезда на встречную полосу движения, — пояснила заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина. — Исходя из этого, в последнее время уделяется особое внимание именно тем мероприятиям, которые направлены на разделение встречных потоков движения.

Фото Минтранс РО