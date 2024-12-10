Актуальные для жителей Таганрога вопросы обсуждались на «депутатском часе»

10 декабря глава города Таганрога Светлана Камбулова провела очередной «депутатский час».

«Месяц назад предложила депутатскому корпусу города такую форму совместной работы. Предложение было принято. Считаю, что встречи с депутатами помогают более пристально, а порой и под другим углом посмотреть на локальные проблемы того или иного округа», — рассказала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обсуждались важные для каждого жителя города темы, многие из которых перекликаются. Это установка детских игровых площадок, ремонт дорог и тротуаров, создание и благоустройство новых общественных пространств, содержание старых. Практически у каждого депутата есть обращения, связанные с транспортным обеспечением.

«Считаю, что очередная встреча получилась содержательной и плодотворной. Ведь мы вместе с депутатами реализуем тот самый комплексный подход к решению проблем жителей города», — резюмировала глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой