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Актуальные для жителей Таганрога вопросы обсуждались на «депутатском часе»

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10 декабря глава города Таганрога Светлана Камбулова провела очередной «депутатский час».

Власть

«Месяц назад предложила депутатскому корпусу города такую форму совместной работы. Предложение было принято. Считаю, что встречи с депутатами помогают более пристально, а порой и под другим углом посмотреть на локальные проблемы того или иного округа», — рассказала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обсуждались важные для каждого жителя города темы, многие из которых перекликаются. Это установка детских игровых площадок, ремонт дорог и тротуаров, создание и благоустройство новых общественных пространств, содержание старых. Практически у каждого депутата есть обращения, связанные с транспортным обеспечением.

«Считаю, что очередная встреча получилась содержательной и плодотворной. Ведь мы вместе с депутатами реализуем тот самый комплексный подход к решению проблем жителей города», — резюмировала глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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