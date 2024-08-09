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Toyota и Kia столкнулись в Таганроге на улице Москатова

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Авария произошла 8 августа в 17.20 на объездной дороге в районе «Красного котельщика» — на улице Москатова около дома № 16.

Новости Таганрога

По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Mark II не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с Kia Cerato, которой управлял 55-летний мужчина.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Медицинская помощь на месте аварии не оказывалась», — сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Ранее мы рассказывали, что 8 августа в массовой аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области пострадали два человека.

Иллюстрация: скрин видео паблика «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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